台達電、順達 四檔聚光

AI需求電力龐大，帶動市場投資人對電力相關個股重視，台達電（2308）與順達（3211）近日隨盤勢震盪，權證發行商表示，可挑相關認購權證操作。

台達電今年第1季營收1,594億元，季減1%，主要受AI Data Center需求強勁帶動，成長動能高度集中於Power Electronics與Infrastructure兩大業務，核心來自資料中心相關訂單；毛利590億元，季增5%；毛利率37%，創歷史新高，反映產品組合改善與AI電源占比提升，同時規模經濟效益顯現；稅後純益206億元，季增19%；每股純益（EPS）7.91元創單季新高。

市場預期台達電2026年營收將成長到7,316億元，年增31.85%，2027年則有望突破兆元，年增幅逾44.2%；法人預估毛利率可達39.7%顯著提升，反映高毛利AI電源與電力架構產品占比持續拉升。HVDC、AI 電源與資料中心電力架構成熟，與中鼎的合作更有利於公司由電源供應商進一步升級為電力與能源解決方案平台，進入高成長與高獲利同步提升的收成階段。

順達今年營收可望年增雙位數，其中，非IT營收占比增至50%以上，2025年約30~40%，顯示其非IT營收今年將強勁年增80~100%。隨毛利率較高的非IT產品銷售成長，將使今年毛利率呈現年增。順達預計至今年底BBU產能將年翻倍；而未來也規劃生產基地及擴產事宜。

近期BBU需求強勁，順達產能擴充預計將於今年下半年持續進行。今年主流產品仍為3kW與5.5kW BBU，而8.5kW與12.4kW的BBU將於今年底小量出貨給客戶，25Kw預計於2027年放量。

權證發行商建議，看好台達電、順達後市表現的投資人，可挑選價內外10%以內、有效天期四個月以上的認購權證靈活操作。