快訊

后豐鐵馬道人潮退燒？他曝假日幾乎沒遊客 在地人揭3原因

T-34失事2飛官殉職…機上「無黑盒子」原因曝光 軍方將交叉比對釐清經過

高雄追星要台胞證？傳EXO 7月簽售「大陸電商主辦」 主辦單位發聲了

聽新聞
0:00 / 0:00

台積電期貨領軍 台指期夜盤上半場上漲逾200點

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
台指期夜盤2日開盤時，在美股電子盤走勢疲弱中，逆勢以46,245點、上漲142點開出後，仍持續上衝，最高衝破46,400點、上漲逾300點，展現向1日夜盤盤中歷史新高46,746點挑戰的氣勢。圖／本報資料照片
台指期夜盤2日開盤時，在美股電子盤走勢疲弱中，逆勢以46,245點、上漲142點開出後，仍持續上衝，最高衝破46,400點、上漲逾300點，展現向1日夜盤盤中歷史新高46,746點挑戰的氣勢。圖／本報資料照片

台指期夜盤2日開盤時，在美股電子盤走勢疲弱中，逆勢以46,245點、上漲142點開出後，仍持續上衝，最高衝破46,400點、上漲逾300點，展現向1日夜盤盤中歷史新高46,746點挑戰的氣勢，儘管美股電子盤持續走弱，但在台積電夜盤領軍大漲中，截至晚間約21點，指數約在46,349點、仍上漲246點。

2日美股電子盤焦點，在於美伊和談再次陷入打打停停階段中，隨COMPUTEX揭幕，Marvell董事長Matt Murphy發表主題演講，輝達（NVIDIA）董事長黃仁勳現身，顯示兩大巨頭在AI戰略合作的緊密關係，輝達在美股電子盤時上漲逾1%，台積電ADR也小幅反彈，另外，即將公布財報的博通則一度大漲逾6%，但受到甲骨文、谷歌、微軟等科技巨頭走跌影響，道瓊、那斯達克、標普電子盤同步壓回，但無礙台指期夜盤上半場氣勢。

其中，台積電期夜盤在晚間約21點時，來到2,435元、上漲25元附近遊走，電子期上漲0.82%，半導體期上漲1.00%，中型100期貨指數上漲0.55%。

台股2日盤面各類股漲跌互見，指數終場上漲219點，收45,557點，其中外資現貨買超102.8億元，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單增加2,345口至67,018口；投信買超15.8億元，自營商賣超157.6億元，三大法人合計賣超39億元。

市場專家建議，就技術面來說，2日台股開高後震盪，盤中一度翻黑震盪幅度達千點以上，最終仍然呈現上漲、K線收紅，量能早盤第一小時成交金額高達7,275億元，隨後馬上獲得控制，終場成交金額與前一日相當，量價皆在控制中，29日歷史天量低點43,815沒有失守前，多頭格局延續。

台積電 台指期 黃仁勳

延伸閱讀

黃仁勳再喊話 台指期夜盤反彈逾百點

台股開高飆逾540點逼近46K！台積電領攻 記憶體、AI PC 族群續飆

台股6月開門紅 寫五亮點…法人：行情偏多看待

「仁」來瘋震盪台股收高219點 櫃買指數一度下挫2.75%

相關新聞

台積電期貨領軍 台指期夜盤上半場上漲逾200點

台指期夜盤2日開盤時，在美股電子盤走勢疲弱中，逆勢以46,245點、上漲142點開出後，仍持續上衝，最高衝破46,400點、上漲逾300點，展現向1日夜盤盤中歷史新高46,746點挑戰的氣勢，儘管美股電子盤持續走弱，但在台積電夜盤領軍大漲中，截至晚間約21點，指數約在46,349點、仍上漲246點。

AI眼鏡引爆下一波兆元革命！這家台廠先驅沉睡十年後漲停覺醒

隨AI需求大爆發，AI眼鏡被視為是Agentic AI（代理式AI）時代最重要的新終端平台之一，引發市場矚目。而宏達電（2498）轉型AI眼鏡有成，成為新趨勢下的重要受惠股，因而吸引買盤追捧，激勵2日股價亮燈漲停。

台指期 正價差擴大

台指昨（1）日開高走高，上漲604點收45,337點，台指期更大漲720點收46,035點，正價差達697.09點。期貨商表示，正價差持續擴大，已逼近700點水位，為過去極罕見，代表市場對未來行情的預期已經不是短線樂觀，而是直接開始反映未來數月甚至下半年企業獲利與資金行情。

全民權證／鴻海 挑價內外5%

連續五年都大賺超過一個股本的鴻海（2317），受惠AI需求持續爆發，推升公司未來朝向每年賺二個股本方向努力，激勵股價近二日強勢上揚，昨（1）日盤中一度站上300元大關，表現相當亮眼。

全民權證／台郡 兩檔有看頭

台郡（6269）積極進行轉型與新技術布局，法人看好，台郡 LCP 軟板已導入液冷系統的漏液偵測與溫控模組應用，預計在美系 AI 客戶伺服器導入資料傳輸應用，目前已有小量出貨，加上市場認為在輝達概念股中，台郡漲勢較為落後，昨（1）日股價亮燈漲停。

群創、盟立 押寶長天期

美股多頭氣勢未歇，帶動台股昨（1）日續創高點，盤面題材股各自發揮，群創（3481）、盟立（2464）等兩檔強勢飆高，蔚為多頭亮點，預料後市仍有輪漲機會，發行券商建議，偏多投資人可透過權證的槓桿效果，擴大短線獲利空間。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。