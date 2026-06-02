台積電期貨領軍 台指期夜盤上半場上漲逾200點

台指期夜盤2日開盤時，在美股電子盤走勢疲弱中，逆勢以46,245點、上漲142點開出後，仍持續上衝，最高衝破46,400點、上漲逾300點，展現向1日夜盤盤中歷史新高46,746點挑戰的氣勢，儘管美股電子盤持續走弱，但在台積電夜盤領軍大漲中，截至晚間約21點，指數約在46,349點、仍上漲246點。

2日美股電子盤焦點，在於美伊和談再次陷入打打停停階段中，隨COMPUTEX揭幕，Marvell董事長Matt Murphy發表主題演講，輝達（NVIDIA）董事長黃仁勳現身，顯示兩大巨頭在AI戰略合作的緊密關係，輝達在美股電子盤時上漲逾1%，台積電ADR也小幅反彈，另外，即將公布財報的博通則一度大漲逾6%，但受到甲骨文、谷歌、微軟等科技巨頭走跌影響，道瓊、那斯達克、標普電子盤同步壓回，但無礙台指期夜盤上半場氣勢。

其中，台積電期夜盤在晚間約21點時，來到2,435元、上漲25元附近遊走，電子期上漲0.82%，半導體期上漲1.00%，中型100期貨指數上漲0.55%。

台股2日盤面各類股漲跌互見，指數終場上漲219點，收45,557點，其中外資現貨買超102.8億元，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單增加2,345口至67,018口；投信買超15.8億元，自營商賣超157.6億元，三大法人合計賣超39億元。

市場專家建議，就技術面來說，2日台股開高後震盪，盤中一度翻黑震盪幅度達千點以上，最終仍然呈現上漲、K線收紅，量能早盤第一小時成交金額高達7,275億元，隨後馬上獲得控制，終場成交金額與前一日相當，量價皆在控制中，29日歷史天量低點43,815沒有失守前，多頭格局延續。