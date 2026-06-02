外資調升引爆萬元行情 鴻勁明起開放融資券 「籌碼雙引擎」發動

臺灣證券交易所公告，鴻勁（7769）自3日起，正式納入融資融券交易對象。適逢近期美系外資高盛證券、摩根士丹利等國際大型機構聯手調升其評等，最高目標價更上看12,000元。市場預期，在「外資天價升評」與「信用交易解禁」的雙重利多加持下，鴻勁明日起流動性將大幅釋放，股價有望展現更強勁的攻擊動能。

證交所依「有價證券得為融資融券標準」第2條規定辦理，鴻勁精密自去年11月27日上市至今已滿6個月，且各項審查指標均符合規定，公告自6月3日起得為融資融券交易。

法人指出，鴻勁過去因全額現金交易，資金排擠效應顯著，明日起開放信用交易後，主力與散戶均可利用融資進行槓桿操作，進入門檻大幅降低，將吸引更多短線積極型資金與市場熱錢進場鎖碼，預期將顯著推升成交量能，使鴻勁股價波動度與活潑度同步激增。

在基本面與籌碼面部分，鴻勁近期成為外資圈競逐調升的焦點，受惠全球AI與HPC（高效能運算）高階晶片需求全面爆發，鴻勁作為高階測試裝置領導廠，2026年至2028年營收預估將分別繳出92％、78％及66％的驚人年增率，2026年EPS更有機會挑戰131元至137元的新高表現，外資法人現階段正以「未來爆發性獲利」為核心，積極進行重新定價（Re-rating）。

市場分析，開放融資券對多頭格局的股票而言是「如虎添翼」，一方面融資進場能提供高檔上攻的實質買盤；另一方面，融券的開放也提供空方進場機會，若後續基本面持續亮眼，空單極易化為「軋空行情」的燃料，演變成籌碼上攻雙引擎。

法人也提醒，信用交易是一把雙面刃，若呈現「價漲量增、融資穩健推進」，則多頭攻勢可望延續；若高價股波動劇烈，融資擴大後遭遇大盤震盪，多單踩踏的下殺力道亦不容小覷，投資人仍須引以為戒，控管資金風險。