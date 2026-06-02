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期交所調高力積電期貨保證金 並延長合晶期貨保證金調整期間
臺灣期貨交易所於6月3日調高力積電期貨（QZF）保證金為現行所屬級距適用比例的1.5倍，並延長合晶期貨（PLF）保證金調整期間至6月15日。
本次調高係力積電（6770）經證交所於6月1日公布為處置有價證券，處置期間為6月2日至6月15日。期交所依規定自6月3日一般交易時段結束後起實施，並於證券市場處置期間結束後，於6月15日一般交易時段結束後恢復為調整前之保證金。
本次延長調整期間係合晶（6182）最近30個營業日內經櫃買中心於6月1日再次公布為處置有價證券，處置期間為6月2日至6月15日，配合證券市場處置期間，期交所依規將調高合晶期貨保證金為2倍的期間，延長至6月15日，該日一般交易時段結束後，恢復為5月29日調整前保證金。
參照證券市場處置措施，調整期間如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易，則恢復日順延執行。
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