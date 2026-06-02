AI眼鏡引爆下一波兆元革命！這家台廠先驅沉睡十年後漲停覺醒

隨AI需求大爆發，AI眼鏡被視為是Agentic AI（代理式AI）時代最重要的新終端平台之一，引發市場矚目。而宏達電（2498）轉型AI眼鏡有成，成為新趨勢下的重要受惠股，因而吸引買盤追捧，激勵2日股價亮燈漲停。

外資高盛證券指出，AI眼鏡市場滲透率高速成長，預估2030年全球市場規模將達1億副，5年內成長10倍。而宏達電為國內AI眼鏡的先驅大廠，自然成為投資人與法人矚目的焦點，因而激勵股價強勢表態。

事實上，AI眼鏡的龐大成長商機，國際大廠已紛紛預見，包括Meta、谷歌、三星、小米、百度等科技巨頭爭相推出相關商品，連蘋果也爭取人才準備加入戰局，使得AI眼鏡成為繼智慧手機後，成為下一個引爆科技革命的「新兆元產業」。

由於宏達電股價低檔整理已十年，2日漲停價50元的位階，等同加權股價指數約8,100點位置，此次能否靠AI眼鏡再啟動一波長多走勢、重回往昔股王榮耀，市場高度矚目。