快訊

是你嗎？他花21元買飲料爽中千萬 3-4月統一發票中獎清冊出爐

比爾蓋茲認了！遭前妻怒告「偷吃20多次」 員工聽了大傻眼

T-34模擬迫降過程失事 空軍證實：飛官未用無線電求救、未遭拋出機外

聽新聞
0:00 / 0:00

AI眼鏡引爆下一波兆元革命！這家台廠先驅沉睡十年後漲停覺醒

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導
宏達電（2498）轉型AI眼鏡有成，成為新趨勢下的重要受惠股，因而吸引買盤追捧，激勵2日股價亮燈漲停。圖為宏達電新店總部外觀。圖／本報資料照片 UCD匯入
宏達電（2498）轉型AI眼鏡有成，成為新趨勢下的重要受惠股，因而吸引買盤追捧，激勵2日股價亮燈漲停。圖為宏達電新店總部外觀。圖／本報資料照片 UCD匯入

隨AI需求大爆發，AI眼鏡被視為是Agentic AI（代理式AI）時代最重要的新終端平台之一，引發市場矚目。而宏達電（2498）轉型AI眼鏡有成，成為新趨勢下的重要受惠股，因而吸引買盤追捧，激勵2日股價亮燈漲停。

外資高盛證券指出，AI眼鏡市場滲透率高速成長，預估2030年全球市場規模將達1億副，5年內成長10倍。而宏達電為國內AI眼鏡的先驅大廠，自然成為投資人與法人矚目的焦點，因而激勵股價強勢表態。

事實上，AI眼鏡的龐大成長商機，國際大廠已紛紛預見，包括Meta谷歌、三星、小米、百度等科技巨頭爭相推出相關商品，連蘋果也爭取人才準備加入戰局，使得AI眼鏡成為繼智慧手機後，成為下一個引爆科技革命的「新兆元產業」。

由於宏達電股價低檔整理已十年，2日漲停價50元的位階，等同加權股價指數約8,100點位置，此次能否靠AI眼鏡再啟動一波長多走勢、重回往昔股王榮耀，市場高度矚目。

宏達電 Meta 谷歌

延伸閱讀

不只是手機晶片廠 高盛：聯發科靠「AI 賦能者」狂啃千億商機

台股漲不停！黃仁勳演講釋大利多 法人曝買這些AI股更有底氣

自營商重砍157億元！台股震盪千點仍創高 AI三路大軍神救援

研調機構：Agentic AI與Physical AI成為Computex 2026最重要技術主軸

相關新聞

期交所調高力積電期貨保證金 並延長合晶期貨保證金調整期間

臺灣期貨交易所於6月3日調高力積電期貨（QZF）保證金為現行所屬級距適用比例的1.5倍，並延長合晶期貨（PLF）保證金調整期間至6月15日。

AI眼鏡引爆下一波兆元革命！這家台廠先驅沉睡十年後漲停覺醒

隨AI需求大爆發，AI眼鏡被視為是Agentic AI（代理式AI）時代最重要的新終端平台之一，引發市場矚目。而宏達電（2498）轉型AI眼鏡有成，成為新趨勢下的重要受惠股，因而吸引買盤追捧，激勵2日股價亮燈漲停。

台指期 正價差擴大

台指昨（1）日開高走高，上漲604點收45,337點，台指期更大漲720點收46,035點，正價差達697.09點。期貨商表示，正價差持續擴大，已逼近700點水位，為過去極罕見，代表市場對未來行情的預期已經不是短線樂觀，而是直接開始反映未來數月甚至下半年企業獲利與資金行情。

全民權證／鴻海 挑價內外5%

連續五年都大賺超過一個股本的鴻海（2317），受惠AI需求持續爆發，推升公司未來朝向每年賺二個股本方向努力，激勵股價近二日強勢上揚，昨（1）日盤中一度站上300元大關，表現相當亮眼。

全民權證／台郡 兩檔有看頭

台郡（6269）積極進行轉型與新技術布局，法人看好，台郡 LCP 軟板已導入液冷系統的漏液偵測與溫控模組應用，預計在美系 AI 客戶伺服器導入資料傳輸應用，目前已有小量出貨，加上市場認為在輝達概念股中，台郡漲勢較為落後，昨（1）日股價亮燈漲停。

群創、盟立 押寶長天期

美股多頭氣勢未歇，帶動台股昨（1）日續創高點，盤面題材股各自發揮，群創（3481）、盟立（2464）等兩檔強勢飆高，蔚為多頭亮點，預料後市仍有輪漲機會，發行券商建議，偏多投資人可透過權證的槓桿效果，擴大短線獲利空間。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。