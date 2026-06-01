黃仁勳再喊話 台指期夜盤反彈逾百點

台指期夜盤1日開盤時，在美股電子盤反彈帶動中，以46,080點、上漲39點開出後，雖受短多下車拖累，一度下殺至45,952點、下跌89點，但在逢低承接力道強勁中，又快速翻紅，上衝至46,267點、上漲226點，但隨美股電子盤漲勢出現收斂跡象中，截至晚間約21點，指數約在46,143點、上漲102點。

1日美股電子盤焦點，在於輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在輝達GTC Taipei 2026中發表主題演講，重點包括推出「為AI時代打造的CPU」—Vera CPU；新一代AI平台Vera Rubin進入全面量產；發表機器人「Cosmos 3」基礎模型及開發平台Isaac GR00T；發表「RTX Spark」晶片，包含一組Blackwell RTX GPU、20核心Grace CPU，為全球首款專為個人代理打造的Windows個人電腦晶片中，輝達股價在美股盤逾2%，加上IBM一度大漲逾10%、微軟（Microsoft）逾3%中，道瓊、那斯達克電子盤反彈，也激勵台期夜盤上半場走勢。

其中，台積電（2330）期夜盤在晚間約21點時，來到2,410元、上漲10元附近遊走，電子期上漲0.33%，半導體期上漲0.11%，中型100期貨指數上漲0.16%。

台股1日盤面各類股漲多跌少，指數終場上漲604點，收45,337點，其中，外資現貨買超368億元，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單增加4,023口至64,673口；投信買超64.4億元，自營商賣超65億元，三大法人合計買超367.4億元。

市場專家建議，就技術面來說，1日台股再創歷史新高，順利收復上周四黑K，雖然因上周五MSCI調整爆出波段大量，導致周一成交量能下滑，但仍高於20日均量，加上上周五的大量低點守住、換手成功，有利後市持續上攻創高。