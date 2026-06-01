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黃仁勳再喊話 台指期夜盤反彈逾百點

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

台指期夜盤1日開盤時，在美股電子盤反彈帶動中，以46,080點、上漲39點開出後，雖受短多下車拖累，一度下殺至45,952點、下跌89點，但在逢低承接力道強勁中，又快速翻紅，上衝至46,267點、上漲226點，但隨美股電子盤漲勢出現收斂跡象中，截至晚間約21點，指數約在46,143點、上漲102點。

1日美股電子盤焦點，在於輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在輝達GTC Taipei 2026中發表主題演講，重點包括推出「為AI時代打造的CPU」—Vera CPU；新一代AI平台Vera Rubin進入全面量產；發表機器人「Cosmos 3」基礎模型及開發平台Isaac GR00T；發表「RTX Spark」晶片，包含一組Blackwell RTX GPU、20核心Grace CPU，為全球首款專為個人代理打造的Windows個人電腦晶片中，輝達股價在美股盤逾2%，加上IBM一度大漲逾10%、微軟（Microsoft）逾3%中，道瓊、那斯達克電子盤反彈，也激勵台期夜盤上半場走勢。

其中，台積電（2330）期夜盤在晚間約21點時，來到2,410元、上漲10元附近遊走，電子期上漲0.33%，半導體期上漲0.11%，中型100期貨指數上漲0.16%。

台股1日盤面各類股漲多跌少，指數終場上漲604點，收45,337點，其中，外資現貨買超368億元，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單增加4,023口至64,673口；投信買超64.4億元，自營商賣超65億元，三大法人合計買超367.4億元。

市場專家建議，就技術面來說，1日台股再創歷史新高，順利收復上周四黑K，雖然因上周五MSCI調整爆出波段大量，導致周一成交量能下滑，但仍高於20日均量，加上上周五的大量低點守住、換手成功，有利後市持續上攻創高。

黃仁勳 輝達 美股

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台指期 保持風險意識

台指上周五（29日）指數上漲1,096點、收在44,732點；台指期更勁揚1,446點、至45,285點，正價差為552.06點。期貨商表示，台指期雖持續站穩在所有均線之上，仍有機會向上創高，不過由於外資淨空單已升至逾6萬口新高，避險情緒急升，宜防獲利了結賣壓，因此建議操作宜謹慎。

期貨商論壇／台指期 短線震盪

美伊停火談判傳出突破性進展，帶動全球金融市場風險偏好明顯升溫。儘管中東地區仍有零星及偶發的軍事衝突，但投資人普遍認為，整體局勢正朝向外交解決方向發展，激勵美股走高。台股方面，上周五延續著強勁氣勢跳空開高，盤面開高走高，成交金額更爆出逾1.8兆元歷史天量，市場多頭氣氛達近期高峰。

嘉澤、勤誠 四檔聚光

輝達今（2026）年為迎接全新的Vera Rubin晶片架構，總共動用生態系中150家合作夥伴公司，並邀請包括嘉澤（3533）及勤誠（8210）參與NVIDIA AI Factory MGX Ecosystem Ceremony。權證發行商表示，看好二家公司後市股價表現的投資人，可挑價內外10%內、可操作天期超過100天的相關認購權證操作。

緯穎拉風 挑長天期

戴爾（DELL）上修今（2026）年AI伺服器營收貢獻約20%至600億美元，無論一般伺服器及AI伺服器表現皆優於預期；技嘉（2376）與緯穎（6669）有望受該題材激勵，後市看漲。權證發行商建議，可挑選150天期以上且價外5%至15%相關認購權證操作。

全民權證／強茂 押寶價外10%

強茂（2481）近年成長動來主要來自於車用市場。車用電子化的趨勢不變，加上中國大陸電動車出貨狀況相對較佳，帶動強茂2021年以來車用營收每年皆有20%以上的成長，車用營收比重也由2022年的18%持續提升至2025年的35%；MOSFET產品比重由26%提升至33%。

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