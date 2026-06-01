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期貨商論壇／長榮期 題材吸睛

經濟日報／ 記者周克威／台北報導

全球海運搶艙潮一波波，美國政府對進口商品課徵10%臨時關稅將於7月24日落日，亞洲出口商搶出貨、運抵美國，6月初及中旬，海運業者陸續發出綜合費率附加費（GRI）通知，每櫃將加徵1,000~2,000美元區間，推估6月運價漲勢將擴大。

台灣、中國大陸及東南亞出口商全面搶訂艙位，以降低未來關稅政策變動帶來的不確定性，5月來主要航線運價平均漲幅已超過四成，市場預期6月運價漲勢將持續擴大。

近期市場需求強勁，甚至讓不少業者稱跌破眼鏡，主因相較未來可能增加的關稅成本，即使每個貨櫃運費增加1,000~2,000美元都可接受。因為一只貨櫃商品的總價值高，一旦面臨關稅負擔，增加成本往往遠高於運價漲幅，因此多數客戶選擇提前出貨、確保貨物如期抵達。

市場熱度也反映在運價表現，最新一期SCFI指數連五周上漲，其中，遠東至美西每FEU（40呎櫃）運價攀升至4,149美元，近一個月累計漲幅高達52%；遠東至美東每FEU運價達5,333美元，月漲幅44%。投資人不妨可以留意長榮期（CZF）做相關操作。（群益期貨提供、記者周克威整理）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。

運價 東南亞 關稅

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