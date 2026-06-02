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台指期 正價差擴大

經濟日報／ 記者周克威／台北報導

台指昨（1）日開高走高，上漲604點收45,337點，台指期更大漲720點收46,035點，正價差達697.09點。期貨商表示，正價差持續擴大，已逼近700點水位，為過去極罕見，代表市場對未來行情的預期已經不是短線樂觀，而是直接開始反映未來數月甚至下半年企業獲利與資金行情。

輝達執行長黃仁勳在GTC大會發布RTX Spark筆電，宣告AI PC新時代到來，帶動相關類股昨日全面走揚，加權指數終場收在45,337點，上漲604點，成交金額逾1.4兆元，顯示市場資金動能仍具支撐。

期貨市場方面，昨日台指期上漲720點、至46,035點，正價差為697.09點，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加2,148口至13,798口，其中外資淨空單增加4,023口至64,673口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加790口至10,678口。

台新期貨認為，就技術面觀察，台指期昨日呈現開高走高格局，即便上方出現獲利了結賣壓，但終場仍大漲、以紅K棒作收。目前指數持續站穩在所有均線之上，且下方均線支撐仍持續墊高，在震盪整理過後，仍有機會向上創高。

永豐期貨表示，昨日選擇權未平倉量部分，6月買權最大OI落在46,000點，賣權最大OI落在20,200點，6月第一周周三結算的買權最大OI落在48,700點，賣權最大OI落在44,000點；外資台指期買權淨金額6.19億元，賣權淨金額1.08億元。

整體來說，昨日台股延續強勢上攻氣勢，在Computex題材全面點火下，市場情緒明顯進入高溫區，正價差持續擴大至近700點水位，代表已開始反映未來數月甚至下半年企業獲利與資金行情。

台指期 黃仁勳 未平倉

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