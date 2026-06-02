快訊

威力彩又槓上看7.7億！端午節前3生肖有偏財運 龍吃完肉粽再下注

南投不良舍監伸狼爪兩度夜襲國中生「抓鳥」 基於1原因判緩刑

上班快改道！國1南向高科路段大貨車撞護欄 回堵5公里

聽新聞
0:00 / 0:00

台達電、光寶科 四檔俏

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳旋風持續在台引發話題，黃仁勳大喊AI需要更多電力，具備電源管理解決方案的台達電（2308）、光寶科（2301）股價也頻頻創高。

法人分析，台達電首季表現優於預期，預估第2季仍將維持季增。主因在於受惠AI伺服器AC／DC 及 DC／DC訂單強勁，以及一般伺服器需求優於預期，伺服器電源營收第2季可望季增逾三成。其他產品線包括交通、自動化、零組件、液冷及風扇等，也預期將季增。不僅營收規模持續擴大，產品組合也更加優化，推升毛利率及營業利益率上揚。

至於高壓直流輸電（HVDC）將是推動台達電明年營收成長及毛利率擴張的主要動能，台達電正積極開發400VDC 與 800VDC基礎設施。其中400VDC架構因與現有系統相似，推進速度較快。針對高階的800VDC系統，預計明年將大規模量產。法人表示，輝達正加速800VDC 660kW電源機櫃的時程，以確保Vera Rubin的提前導入。隨包括±400V及 800VDC在內的HVDC架構採用率提升，預期HVDC占台達電AI伺服器電源出貨比重，也將持續提升。

因應大型雲端服務供應商（CSP）AI伺服器的電源機櫃規格提升，光寶科也積極與主要客戶合作進行電源櫃開發，目標是第2季出貨50V電源櫃，660kW HVDC 電源櫃預計下半年進行認證。法人分析，針對輝達新一代架構Vera Rubin平台，光寶科的110kW整櫃式電源解決方案（Power shelf ）的開發進度如期，預計6月進入量產。

權證發行商表示，投資人若看好台達電與光寶科後續表現，可挑選價內10%以內，有效天期120天以上的權證介入。

台達電 黃仁勳 輝達

延伸閱讀

繼800VDC後 台達電張訓海：固態變壓器明年迎爆發

輝達新品齊發 台積電含「輝」營收將衝破兩成

仁寶於Computex 2026 展示輝達Vera Rubin平台與機櫃級AI設施能力

聯德控股切入 AI 水冷供應鏈 打破美廠獨供局面

相關新聞

台指期 正價差擴大

台指昨（1）日開高走高，上漲604點收45,337點，台指期更大漲720點收46,035點，正價差達697.09點。期貨商表示，正價差持續擴大，已逼近700點水位，為過去極罕見，代表市場對未來行情的預期已經不是短線樂觀，而是直接開始反映未來數月甚至下半年企業獲利與資金行情。

全民權證／鴻海 挑價內外5%

連續五年都大賺超過一個股本的鴻海（2317），受惠AI需求持續爆發，推升公司未來朝向每年賺二個股本方向努力，激勵股價近二日強勢上揚，昨（1）日盤中一度站上300元大關，表現相當亮眼。

全民權證／台郡 兩檔有看頭

台郡（6269）積極進行轉型與新技術布局，法人看好，台郡 LCP 軟板已導入液冷系統的漏液偵測與溫控模組應用，預計在美系 AI 客戶伺服器導入資料傳輸應用，目前已有小量出貨，加上市場認為在輝達概念股中，台郡漲勢較為落後，昨（1）日股價亮燈漲停。

群創、盟立 押寶長天期

美股多頭氣勢未歇，帶動台股昨（1）日續創高點，盤面題材股各自發揮，群創（3481）、盟立（2464）等兩檔強勢飆高，蔚為多頭亮點，預料後市仍有輪漲機會，發行券商建議，偏多投資人可透過權證的槓桿效果，擴大短線獲利空間。

台達電、光寶科 四檔俏

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳旋風持續在台引發話題，黃仁勳大喊AI需要更多電力，具備電源管理解決方案的台達電（2308）、光寶科（2301）股價也頻頻創高。

最牛一輪／南亞績優 國泰5C 按讚

南亞（1303）今年第1季獲利超越前三年的獲利總和，受惠AI伺服器、高速運算及高階載板需求提升，高頻高速材料、銅箔基板ABF載板等高階電子材料需求與日俱增，相關產品組合與獲利結構有機會進一步改善。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。