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群創、盟立 押寶長天期

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

美股多頭氣勢未歇，帶動台股昨（1）日續創高點，盤面題材股各自發揮，群創（3481）、盟立（2464）等兩檔強勢飆高，蔚為多頭亮點，預料後市仍有輪漲機會，發行券商建議，偏多投資人可透過權證的槓桿效果，擴大短線獲利空間。

法人分析，群創面板本業表現持平，除積極活化旗下資產充實營運資金，並挹注未來發展動能外，並持續提升非面板領域高毛利事業收入，例如車用方面，CarUX與併購的Pioneer在客戶經營及產能布局展現高度互補優勢，將對今年營收獲利帶來明顯貢獻。

市場密切關注的FOPLP部分，法人表示，群創chip-first製程已於2025年第2季正式量產出貨，月產量由初期約400萬顆晶片，大幅成長至逾4,000萬顆， 預期今年FOPLP持續維持強勁成長動能，未來若更先進的RDL及TGV技術獲得客戶認證，將進一步添增動能。另一方面，群創chip-first產品傳出打入Space X供應鏈，法人認為，若消息為真，顯示於此一領域已取得國際大廠認證，有助於後續拓展客源，長線營運想像空間可期。

法人指出，盟立OHT空中搬運、Stocker倉儲等能完整支援CoWoS、CoPoS、CoWoP等先進封裝所需多尺寸載具、高潔淨度與高彈性搬運能力與製程需求，預估2026年半導體設備系統營收占比可達60%以上。盟立拜半導體、記憶體廠擴產，旗下自動化系統設備可支援先進封裝，加上智慧自動化物流需求回溫，法人評估2026、2027年獲利可望明顯成長，調升投資評等。

權證發行商建議，可買進價內外10%以內、距到期日150天以上的相關認購權證，但宜設好停利停損。

美股 盟立 群創

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