全民權證／台郡 兩檔有看頭

台郡（6269）積極進行轉型與新技術布局，法人看好，台郡 LCP 軟板已導入液冷系統的漏液偵測與溫控模組應用，預計在美系 AI 客戶伺服器導入資料傳輸應用，目前已有小量出貨，加上市場認為在輝達概念股中，台郡漲勢較為落後，昨（1）日股價亮燈漲停。

法人分析，台郡隨MetaLink技術與AI高速傳輸等高附加價值產品逐步放量，下半年營運可望逐季改善。其自主研發的 MetaLink技術整合液晶高分子材料與疊孔設計，解決伺服器機櫃內訊號衰減與干擾問題，有助伺服器相關營收占比提高。

權證發行商表示，看好台郡後市股價表現的投資人，可挑選價內外20%以內，距到期日二個月以上的權證介入。（國泰證券提供）

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