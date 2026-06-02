全民權證／鴻海 挑價內外5%

連續五年都大賺超過一個股本的鴻海（2317），受惠AI需求持續爆發，推升公司未來朝向每年賺二個股本方向努力，激勵股價近二日強勢上揚，昨（1）日盤中一度站上300元大關，表現相當亮眼。

隨下半年進入Rubin出貨高峰，帶動今年鴻海AI機櫃將翻倍成長，加上電動車、機器人、太空領域等商機勃發，外資高盛證券預估鴻海今年每股純益將達19.04元，明年22.49元，2028年25.3元。

基於獲利持續成長，法人圈清一色按讚鴻海，並紛紛上調目標價，目前以高盛的400元最高，推升鴻海股價強揚。權證發行商建議，看好鴻海後市股價表現的投資人，可挑選價內外5%內，距到期日超過四個月的相關認購權證進行布局。（兆豐證券提供）

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