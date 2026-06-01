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期交所公告調高彩晶、環球晶、小型環球晶、華新科等期貨保證金
臺灣期貨交易所於6月2日調高彩晶期貨（OEF）保證金為現行所屬級距適用比例的1.5倍，環球晶期貨（OWF）、小型環球晶期貨（PBF）保證金為現行所屬級距適用比例的2倍，華新科期貨（HBF）保證金為標的證券未經處置前所屬級距適用比例的2倍，並延長其保證金調整期間至6月12日。
彩晶（6116）經證交所於5月29日公布為處置有價證券，期交所依規定自6月2日一般交易時段結束後起實施，並於證券市場處置期間結束後，於6月12日一般交易時段結束後恢復為調整前保證金。
環球晶（6488）最近30個營業日內經櫃買中心5月29日再次公布為處置有價證券，期交所依規定自6月2日一般交易時段結束後起實施，並於證券市場處置期間結束後，於6月12日一般交易時段結束後恢復為調整前保證金。
華新科（2492）最近30個營業日內經證交所5月29日再次公布為處置有價證券（前次公布為5月26日），期交所依規定延長調高保證金為標的證券未經處置前適用級距2倍的適用期間，6月12日一般交易時段結束後，恢復為標的證券未經處置前保證金。
參照證券市場處置措施，調整期間如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易，則恢復日順延執行。
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