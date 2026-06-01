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6月電子期、金融期齊漲

中央社／ 台北1日電

台北股市今天上漲604.97點，收45337.91點。6月電子期收3019.65點，上漲49.6點，正價差55.76點；6月金融期收2729點，上漲53.6點，正價差25.36點。

6月電子期以3019.65點作收，上漲49.6點，成交249口。7月電子期以2973.35點作收，上漲5.9點，成交1口。

電子現貨以2963.89點作收，上漲35.47點；6月電子期貨與現貨相較，正價差55.76點。

6月金融期以2729點作收，上漲53.6點，成交385口。

金融現貨以2703.64點作收，上漲50.01點；6月金融期貨與現貨相較，正價差25.36點。實際收盤價以期交所公告為準。

電子期 金融期 台北

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台指期 保持風險意識

台指上周五（29日）指數上漲1,096點、收在44,732點；台指期更勁揚1,446點、至45,285點，正價差為552.06點。期貨商表示，台指期雖持續站穩在所有均線之上，仍有機會向上創高，不過由於外資淨空單已升至逾6萬口新高，避險情緒急升，宜防獲利了結賣壓，因此建議操作宜謹慎。

期貨商論壇／台指期 短線震盪

美伊停火談判傳出突破性進展，帶動全球金融市場風險偏好明顯升溫。儘管中東地區仍有零星及偶發的軍事衝突，但投資人普遍認為，整體局勢正朝向外交解決方向發展，激勵美股走高。台股方面，上周五延續著強勁氣勢跳空開高，盤面開高走高，成交金額更爆出逾1.8兆元歷史天量，市場多頭氣氛達近期高峰。

嘉澤、勤誠 四檔聚光

輝達今（2026）年為迎接全新的Vera Rubin晶片架構，總共動用生態系中150家合作夥伴公司，並邀請包括嘉澤（3533）及勤誠（8210）參與NVIDIA AI Factory MGX Ecosystem Ceremony。權證發行商表示，看好二家公司後市股價表現的投資人，可挑價內外10%內、可操作天期超過100天的相關認購權證操作。

緯穎拉風 挑長天期

戴爾（DELL）上修今（2026）年AI伺服器營收貢獻約20%至600億美元，無論一般伺服器及AI伺服器表現皆優於預期；技嘉（2376）與緯穎（6669）有望受該題材激勵，後市看漲。權證發行商建議，可挑選150天期以上且價外5%至15%相關認購權證操作。

全民權證／強茂 押寶價外10%

強茂（2481）近年成長動來主要來自於車用市場。車用電子化的趨勢不變，加上中國大陸電動車出貨狀況相對較佳，帶動強茂2021年以來車用營收每年皆有20%以上的成長，車用營收比重也由2022年的18%持續提升至2025年的35%；MOSFET產品比重由26%提升至33%。

全民權證／正文 兩檔有看頭

正文（4906）積極布局光通訊業務，光通訊客戶需求優於原先預期，公司產能擴充幅度更為樂觀，後續營收可望由印度毫米波專案、資料中心網路設備與光模組產品推動，且長期而言轉型直供對公司毛利率有正向幫助。

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