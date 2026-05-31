期貨商論壇／台指期 短線震盪

美伊停火談判傳出突破性進展，帶動全球金融市場風險偏好明顯升溫。儘管中東地區仍有零星及偶發的軍事衝突，但投資人普遍認為，整體局勢正朝向外交解決方向發展，激勵美股走高。台股方面，上周五延續著強勁氣勢跳空開高，盤面開高走高，成交金額更爆出逾1.8兆元歷史天量，市場多頭氣氛達近期高峰。

回顧自美伊衝突爆發至今約三個月時間，台指期已自低點上漲超過萬點，再創45,632點新高。然而，在指數快速攀升的過程中，乖離持續擴大、融資餘額同步攀高，也讓市場出現「高處不勝寒」的氛圍。短線雖可能出現震盪，但只要月線或43K關卡守穩不破，多方控盤格局仍未改變。

技術面看，台指期在上周四收黑K後，上周五帶量紅K反彈並吞噬前一日跌幅，再度挑戰45,000點關卡，顯示多方動能依然強勁。隨台積電創新高，帶動整體半導體供應鏈評價提升，AI伺服器、先進封裝、記憶體及HPC相關族群仍為市場資金聚焦核心。

不過，台指期短時間內快速上漲後，投資人仍需留意短線獲利了結賣壓，以及國際地緣政治變化對市場帶來的波動風險。（記者周克威整理）

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