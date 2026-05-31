台指期 保持風險意識

台指上周五（29日）指數上漲1,096點、收在44,732點；台指期更勁揚1,446點、至45,285點，正價差為552.06點。期貨商表示，台指期雖持續站穩在所有均線之上，仍有機會向上創高，不過由於外資淨空單已升至逾6萬口新高，避險情緒急升，宜防獲利了結賣壓，因此建議操作宜謹慎。

台指期淨部位方面，上周五三大法人淨空單增加2,105口至11,650口，其中外資淨空單增加2,454口至60,650口，創史上新高，顯示外資避險情緒急升；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單增加439口至9,888口。

群益期貨表示，上周五外資現貨大買超，期貨淨空單增加，股期雙市操作不同調；自營商選擇權呈現保守，月、周選略為樂觀，整體籌碼面略為樂觀。技術面上，上周五MSCI生效、台股量價齊揚，在台積電創高下，短線仍可以樂觀操作。

台新期貨認為，台指期上周五開高走高，電子權值股在前一天的獲利了結賣壓後出現大反彈，鴻海、廣達更直攻漲停板，帶動指數收復45,000點整數關卡，終場以紅K棒作收；目前指數持續站穩在所有均線之上，且下方均線支撐仍持續墊高，在震盪整理過後，仍有機會向上創高。

永豐期貨指出，上周五選擇權未平倉量部分，6月買權最大OI落在45,000點，賣權最大OI落在20,200點，6月第一周周三結算的買權最大OI落在48,000點，賣權最大OI落在40,000點；外資台指期買權淨金額5.69億元、賣權淨金額1.02億元。

整體來說，台北國際電腦展本周登場，AI題材全面升溫，有利行情持續，但同時也是風險累積最快的階段，因此，近期操作仍宜保持風險意識。