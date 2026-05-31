全民權證／技嘉 選逾五個月

強茂（2481）近年成長動來主要來自於車用市場。車用電子化的趨勢不變，加上中國大陸電動車出貨狀況相對較佳，帶動強茂2021年以來車用營收每年皆有20%以上的成長，車用營收比重也由2022年的18%持續提升至2025年的35%；MOSFET產品比重由26%提升至33%。

2026-05-31 23:27