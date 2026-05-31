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全民權證／技嘉 選逾五個月
技嘉（2376）笫1季財報亮眼，營收季增17.6%、年增59.8%，主要受惠伺服器需求強勁，AI伺服器年成長110%，並受惠高階產品組合持續優化與低價庫存，毛利率12%，營業利益率7%，稅後淨利52.6億元，季增77.5%，EPS 7.86元。
4月營收達月增33.9%、年增73.7%，創下歷史新高，累計前四月營收年增64.2%，同樣創下歷年新高，主要受惠伺服器客戶的強勁需求。GB產品在第2季營收占比將提升，而HGX產品也持續成長，RTX需求也相當強大，市場預估全年營收4,719.6億元，年增40%，毛利率10.3%，EPS 26.1元。
權證券商建議，利用價內外5%內、距到期日超過五個月的商品介入。（群益金鼎證券提供）
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