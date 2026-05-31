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全民權證／正文 兩檔有看頭
正文（4906）積極布局光通訊業務，光通訊客戶需求優於原先預期，公司產能擴充幅度更為樂觀，後續營收可望由印度毫米波專案、資料中心網路設備與光模組產品推動，且長期而言轉型直供對公司毛利率有正向幫助。
正文100G以下低速光模組到2026年出貨量將超過百萬套。兩年前開始布局400G以上的高階光模組，公司優勢在於400G以上的光模組涉及高速高頻技術，高頻電訊號技術一直是正文的最強項；正文高階光模組的製程能力，預期年底在新竹湖口廠高階光模組的年產能可達200萬支。
權證券商建議，利用價外10%左右、可操作120天期以上的商品介入。（中國信託證券提供）
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