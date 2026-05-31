全民權證／強茂 押寶價外10%

強茂（2481）近年成長動來主要來自於車用市場。車用電子化的趨勢不變，加上中國大陸電動車出貨狀況相對較佳，帶動強茂2021年以來車用營收每年皆有20%以上的成長，車用營收比重也由2022年的18%持續提升至2025年的35%；MOSFET產品比重由26%提升至33%。

英飛凌、意法半導體與安森美近期法說會皆釋出車用半導體市場已過谷底，將迎來溫和復甦的訊號；車用晶片庫存去化結束，隨著車市復甦與安世轉單效應，目前強茂訂單能見度已達半年。

權證券商建議，看好強茂日後市股價表現的投資人，利用價外10%左右、可操作150天期以上的商品介入。（永豐金證券提供）

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