戴爾（DELL）上修今（2026）年AI伺服器營收貢獻約20%至600億美元，無論一般伺服器及AI伺服器表現皆優於預期；技嘉（2376）與緯穎（6669）有望受該題材激勵，後市看漲。權證發行商建議，可挑選150天期以上且價外5%至15%相關認購權證操作。

技嘉受惠Neocloud廠商AI算力需求龐大，積極布局AI伺服器市場，短期營收成長強勁，長期伺服器市場趨勢將有助於延續營運動能。技嘉今年第1季營收及獲利皆創歷史新高，每股稅後盈餘（EPS）7.86元，主要受惠伺服器需求強勁，AI伺服器第1季年成長110%，產品全線覆蓋AI雲端到地端市場需求，客戶端對算力需求成長。

隨著企業加速AI布建，除Neocloud廠商AI算力需求龐大，企業端客戶正在崛起，企業客戶正持續投入高效運算及邊緣AI等解決方案，將產生更多成長機會。以各產品而言，GB產品第2季營收占比將提升，而HGX產品也持續成長，RTX需求也相當強大，應對不同算力需求，將有不同的平台對應，技嘉的AI相關業績可望大幅成長。

緯穎北美產能已於去(2025)年開出，今年開始將有完整貢獻，因訂單能見度明朗，公司電力規劃也已看到2028年，目前營收約五到六成來自一般伺服器，預期一般伺服器可望隨CPU產能擴充而逐季成長，今年下半年Trn3開始整季貢獻，今年估營收維持 30%成長。受惠推論需求上升，CSP客戶對於一般伺服器需求強勁，今年第2季一般伺服器維持成長，全年營收估成長近三成。