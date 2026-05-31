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緯穎拉風 挑長天期

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

戴爾（DELL）上修今（2026）年AI伺服器營收貢獻約20%至600億美元，無論一般伺服器及AI伺服器表現皆優於預期；技嘉（2376）與緯穎（6669）有望受該題材激勵，後市看漲。權證發行商建議，可挑選150天期以上且價外5%至15%相關認購權證操作。

技嘉受惠Neocloud廠商AI算力需求龐大，積極布局AI伺服器市場，短期營收成長強勁，長期伺服器市場趨勢將有助於延續營運動能。技嘉今年第1季營收及獲利皆創歷史新高，每股稅後盈餘（EPS）7.86元，主要受惠伺服器需求強勁，AI伺服器第1季年成長110%，產品全線覆蓋AI雲端到地端市場需求，客戶端對算力需求成長。

隨著企業加速AI布建，除Neocloud廠商AI算力需求龐大，企業端客戶正在崛起，企業客戶正持續投入高效運算及邊緣AI等解決方案，將產生更多成長機會。以各產品而言，GB產品第2季營收占比將提升，而HGX產品也持續成長，RTX需求也相當強大，應對不同算力需求，將有不同的平台對應，技嘉的AI相關業績可望大幅成長。

緯穎北美產能已於去(2025)年開出，今年開始將有完整貢獻，因訂單能見度明朗，公司電力規劃也已看到2028年，目前營收約五到六成來自一般伺服器，預期一般伺服器可望隨CPU產能擴充而逐季成長，今年下半年Trn3開始整季貢獻，今年估營收維持 30%成長。受惠推論需求上升，CSP客戶對於一般伺服器需求強勁，今年第2季一般伺服器維持成長，全年營收估成長近三成。

緯穎 技嘉 伺服器

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台指期 保持風險意識

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期貨商論壇／台指期 短線震盪

美伊停火談判傳出突破性進展，帶動全球金融市場風險偏好明顯升溫。儘管中東地區仍有零星及偶發的軍事衝突，但投資人普遍認為，整體局勢正朝向外交解決方向發展，激勵美股走高。台股方面，上周五延續著強勁氣勢跳空開高，盤面開高走高，成交金額更爆出逾1.8兆元歷史天量，市場多頭氣氛達近期高峰。

嘉澤、勤誠 四檔聚光

輝達今（2026）年為迎接全新的Vera Rubin晶片架構，總共動用生態系中150家合作夥伴公司，並邀請包括嘉澤（3533）及勤誠（8210）參與NVIDIA AI Factory MGX Ecosystem Ceremony。權證發行商表示，看好二家公司後市股價表現的投資人，可挑價內外10%內、可操作天期超過100天的相關認購權證操作。

緯穎拉風 挑長天期

戴爾（DELL）上修今（2026）年AI伺服器營收貢獻約20%至600億美元，無論一般伺服器及AI伺服器表現皆優於預期；技嘉（2376）與緯穎（6669）有望受該題材激勵，後市看漲。權證發行商建議，可挑選150天期以上且價外5%至15%相關認購權證操作。

全民權證／強茂 押寶價外10%

強茂（2481）近年成長動來主要來自於車用市場。車用電子化的趨勢不變，加上中國大陸電動車出貨狀況相對較佳，帶動強茂2021年以來車用營收每年皆有20%以上的成長，車用營收比重也由2022年的18%持續提升至2025年的35%；MOSFET產品比重由26%提升至33%。

全民權證／正文 兩檔有看頭

正文（4906）積極布局光通訊業務，光通訊客戶需求優於原先預期，公司產能擴充幅度更為樂觀，後續營收可望由印度毫米波專案、資料中心網路設備與光模組產品推動，且長期而言轉型直供對公司毛利率有正向幫助。

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