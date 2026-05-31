嘉澤、勤誠 四檔聚光

輝達今（2026）年為迎接全新的Vera Rubin晶片架構，總共動用生態系中150家合作夥伴公司，並邀請包括嘉澤（3533）及勤誠（8210）參與NVIDIA AI Factory MGX Ecosystem Ceremony。權證發行商表示，看好二家公司後市股價表現的投資人，可挑價內外10%內、可操作天期超過100天的相關認購權證操作。

嘉澤受惠推論及代理AI模型需求大幅提升，代理AI時代CPU比GPU有望達1：1，看好資料中心CPU使用量將倍增，預估2026／2027年伺服器出貨量年增20%；今年第1季兩大平台E1／SP5滲透率目前約75–80%，預估今年下半年下一代平台Birch滲透率將達20–30%、Venice達20–25%。

其中，Venice SP7平台針腳數提升至7,500支以上，相較SP5的6,100支針腳數大幅提升，使ASP至少提升15%，預估嘉澤伺服器營收分別年增59%／50%，占比達52%／60%。嘉澤也積極布局AI相關互連技術，包括GPU Socket、NPO／CPO Socket與高速線纜，預期2027年AI相關產品有望貢獻8-12%營收。

勤誠今年前四月累計營收91.7億元 ，年增49.7%，主要受惠終端AI需求持續攀升，帶動公司出貨強勁年成長。勤誠積極進行產能調整與調度、備料，準備迎接後續的出貨高峰。機櫃業務方面，也陸續與供應鏈夥伴合作，持續開發新產品及專案。

此外，美國NCT廠區已在3月啟用，且已接到美系客戶打樣需求，馬來西亞量產廠預計今年第3季啟用，美國達拉斯量產廠已完成簽約動工。