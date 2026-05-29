DELL財報亮眼、盤後大漲 台指期夜盤續向前行

台指期夜盤29日開盤時，在美股電子盤反彈中，以45,363點、上漲48點開出後，隨即進入橫盤整理格局，雖一度再上衝至45.592點、上漲277點，並距45,632點歷史新高僅一步之遙，但在短多下車拖累中，幾呈直線跳水的走勢，最低來到45,204點、下跌111點，隨後又開始回升，截至晚間約21點，指數約在45,408點、上漲93點。

29日美股電子盤焦點，主要在於戴爾（Dell）在盤後公布的財報亮眼，包括第1季營收438億美元，同比增長88%，創歷史新高，稀釋後每股收益5.24美元，年增282%，其中，AI服務器收入達161億美元，較去年同期大增757%，當季AI訂單總額為244億美元，公司上調全年AI服務器收入指引至600億美元，全年營收指引中值躍升至1,670億美元，電子盤股價大漲近四成，再加上美伊停火提振人氣下，道瓊、那斯達克、標普電子盤全面上漲，也帶動台指期夜盤在上半場的走勢。

其中，台積電（2330）期夜盤在晚間約21點時，一度來到2,400元、上漲15元附近遊走，電子期上漲0.13%，半導體期上漲0.89%，中型100期貨指數上漲0.05%。

台股29日盤面各類股幾全面上漲，指數終場上漲1,096點，收44,732點，其中，外資現貨買超803.5億元，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單增加2,454口至60,650口；投信買超60.9億元，自營商買超154.2億元，三大法人合計買超1,018.7億元。

市場專家建議，就技術面來說，台股5月狂飆5,806點、漲幅14.9%，不僅在28日創下44,954點的歷史新高，單月成交量更爆出26.2兆元的天量，創下歷史單月最大量紀錄，月線技術面呈現強勢的「價量齊揚」格局；展望台股6月走勢，在波段多頭延續下，大盤有望再創歷史新高，上檔將挑戰46,000至47,000點大關。