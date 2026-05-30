全民權證／東元 兩檔展望佳

台指期夜盤29日開盤時，在美股電子盤反彈中，以45,363點、上漲48點開出後，隨即進入橫盤整理格局，雖一度再上衝至45.592點、上漲277點，並距45,632點歷史新高僅一步之遙，但在短多下車拖累中，幾呈直線跳水的走勢，最低來到45,204點、下跌111點，隨後又開始回升，截至晚間約21點，指數約在45,408點、上漲93點。

2026-05-29 21:05