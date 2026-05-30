聽新聞
0:00 / 0:00
全民權證／東元 兩檔展望佳
東元（1504）受惠北美油礦對大馬達需求提升，及北美CSP業者在馬來西亞、泰國人工智慧資料中心（AIDC）建置需求挹注，營運將水漲船高。法人估東元2026、2027年稅後純益將年增30%與15%，AIDC接單順利、營收占比逐年提升，後市可期。
法人表示，2026年AIDC將貢獻東元營收58億元，其中，今年Q1已接到25億元訂單，預估全年可接到100億元訂單，並認列其中35億元；2027年除馬來西亞、泰國餘案65億元之外，該客戶已選好建置地點，預估2027年AIDC營收將年增37%。
權證發行券商建議，看好東元後市股價表現的投資人，可用價外15%以內、操作天期100天以上的商品介入，透過靈活操作參與個股行情。（台新證券提供）
權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。