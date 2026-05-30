全民權證／仁寶 押價內外10%

戴爾公布最新財報後股價飆升，其台灣供應鏈重要夥伴仁寶（2324）不僅受惠戴爾營運看佳，也搭上輝達出貨旺季順風車，昨（29）日股價曾亮燈漲停，終場收在36.7元，漲幅9.5%，成交量較前一日放大近六倍。

法人分析，戴爾財報交出重新上市以來營收成長最佳紀錄，大幅優於市場預期。除AI伺服器、傳統伺服器營收大增，連商用與消費型PC的客戶解決方案部門都有兩位數成長，有利供應鏈營運。董座陳瑞聰也是日前輝達「兆元宴」座上賓，仁寶將是輝達GPU出貨成長受惠者之一，全力擁抱AI將開花結果。

權證發行商表示，看好仁寶的投資人，可選價內外10%以內，有效天期逾150天的權證介入，參與個股行情。（凱基證券提供）

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