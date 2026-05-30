全民權證／勤凱 瞄準逾180天

導電漿大廠勤凱（4760）受惠全球AI伺服器需求持續爆發，加上被動元件產業庫存去化進入尾聲，產業後市迎來強勁復甦。法人指出，勤凱深耕先進封裝接著材料與半導體散熱領域，近期在AI供應鏈中的高階導電漿出貨比重顯著提升，隨傳統電子旺季與新應用產品蓄勢待發，今年營運成長動能強勁。

法人分析，勤凱股價近期展現不俗的抗震與攻勢，股價連二日漲停，且昨（29）日向上跳空、一字鎖漲停至收盤，以468元創下歷史新高價，在基本面與題材面雙重加持下，吸引買盤持續挹注。

權證發行商建議，若看好勤凱表現，可選價內外10％內、剩餘天數逾180天認購權證，以小搏大、參與股價波段漲升行情。（元大證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。