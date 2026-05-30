國巨、日電貿 權證選長天期

AI算力升級重塑被動元件產業價值鏈與評價體系，被動元件進入高單價成長與重新評價階段；權證發行商表示，可挑國巨*（2327）與日電貿（3090）價平至價外10%且長天期的認購權證操作。

被動元件產業上行趨勢已正式確立， 過往景氣循環股的投資邏輯應發生於評價推升本益比偏高之際，且有別於過往，是由AI加速產能消耗所驅動，國巨身為台灣龍頭，必為產業結構改變下的重要受惠者。

被動元件通路商指出，目前用在AI server上的被動元件皆缺貨，交期以三至四個月、甚至半年以上起跳，且在供給緊缺的狀況下，幾乎可將漲價轉嫁給客戶，顯示台灣被動元件產業正式步入景氣上升軌道，未來有機會接到更多日、韓廠的外溢訂單，產品調漲狀況也將持續發生。

目前全球被動元件產能擴增速度多數仍跟不上AI產能消耗速度，2026年MLCC全產業稼動率估達85.9%，2027年估達94.4%，只要任一終端應用復甦加快，供不應求狀況將加速來臨，法人上調國巨於Computing & Enterprise System、Telecom營收預期，並認為稼動率與產品組合可更加優化毛利率。

日電貿今年首季資訊運算占比約34%、通訊19%、電源15%，皆與AI高度相關，其中資訊運算、通訊與電源應用，較前季與去年同期明顯成長。公司表示，AI伺服器已成推動高階被動元件需求最重要動能，隨GPU功耗持續攀升，帶動MLCC、電感、固態電容與長條型電解電容需求同步增加。

日電貿因AI server需求強勁，諸多應用於AI server的產品發生交期延長與缺貨狀態，且隨著各大ASIC與GPU server在2026下半年至2027年皆會明顯放量，產業上行循環延續性高。