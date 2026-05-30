臻鼎、華通 權證四檔活跳跳

全球AI算力需求持續大爆發，加上低軌衛星（LEO）通訊網路建置加速，印刷電路板大廠臻鼎-KY（4958）與華通（2313）在雙重利多題材加持下，產業後市展望極具想像空間。法人評估，隨著高階高層板、類載板（SLP）及HDI板需求在傳統旺季前提前加溫，兩大廠今年營運皆有望繳出逐季走高的亮眼成績單。

作為全球PCB龍頭，臻鼎-KY近年積極調整產品組合，大舉布局AI伺服器與車用電子市場。隨AI伺服器厚板與高階軟板出貨動能強勁，加上下一代消費性電子新品拉貨潮蓄勢待發，臻鼎-KY稼動率持續維持高檔，後市倒吃甘蔗；另一大廠華通則是全球低軌衛星通訊板的絕對領頭羊，受惠於美系與歐系衛星大客戶拉貨動能不斷放大，加上AI伺服器與高階通訊板雙引擎拉動，今年在衛星通訊領域的營收比重與毛利率預期將同步衝高。

在基本面表現亮眼的支撐下，兩家公司的股價近期展現極佳的抗震性。臻鼎-KY與華通在法人買盤加持下，股價沿著均線穩步向上，均呈現多頭排列格局。

法人表示，臻鼎-KY股價創歷史新高後維持高檔震盪將再攻，華通在29日奔漲停重返所有均線上，看好這兩檔高價與中高價電子股波段漲升行情的投資人，可透過認購權證進行策略性布局。

權證發行商指出，臻鼎-KY與華通本身具有股價波動性較大的特性，對於想抓住波段獲利空間或實施資金分流的投資人而言，權證是理想的槓桿工具；建議挑選價內外10％以內、距到期日四個月以上的標的，參與股價爆發行情。惟市場波動大，投資宜靈活操作並善設停利停損價位。