全民權證／緯穎 挑價內外20%

緯穎（6669）受惠推論需求上升，雲端服務供應商（CSP）客戶對於一般伺服器需求強勁，營收成長力道可期，法人看好，第2季一般伺服器維持成長，全年營收估成長近三成，相關權證可伺機操作。

法人持續看好緯穎，北美產能已於去年開出，今年開始將有完整貢獻，因訂單能見度明朗，電力規劃也已看到2028年，目前營收約五到六成來自一般伺服器，預期一般伺服器可望隨CPU產能擴充而逐季成長，今年下半年開始Trn3開始整季貢獻，因此維持「買進」評等。

權證發行商建議，可挑選價內外20%以內、剩餘天數100天以上相關認購權證進行布局。（國泰證券提供）

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