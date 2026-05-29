全民權證／環球晶 兩檔放閃

環球晶（6488）因美國新產能投產逐步擴大，半導體需求回溫，近來股價跟進升溫，昨（28）日一度亮燈漲停，站上千元大關，後因大盤急跌，終場收在927元，小跌3元。

法人分析，由於類比與功率半導體需求自第1季回升，環球晶客戶庫存去化接近完成，工業端復甦較汽車端為快；AI 應用由資料中心擴展至邊緣與終端裝置，非AI應用也見回溫，需求已見改善。至於新合約價方面，預期自下半年起反映，主要效益將落在2027年。展望第2季，預估因美國新產能投產逐步擴大，半導體需求回溫，營收仍可望呈現季增。

權證發行商表示，可挑選價內外20%以內，有效天期180天以上的權證介入。（兆豐證券提供）

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