全民權證／國巨 選逾五個月

國巨*（2327）受益人工智慧（AI）伺服器對耐高溫、高容值積層陶瓷電容（MLCC）等需求激增，帶動被動元件產品漲價效應，法人預期產業景氣上行，獲利具上修空間。

法人指出，國巨*逐步轉向以高附加價值、客製化設計與高可靠度特殊應用產品為核心，產品組合延伸至三大AI相關領域，並透過與全球AI、CSP客戶深化共同設計模式，升級為參與AI基礎設施設計階段的系統級關鍵供應平台。法人預期，被動元件供不應求狀況將加速來臨，稼動率提升及產品組合改善有利優化毛利率，正向看待國巨*營運表現。

權證發行商建議，可買進價內外10%以內、距離到期日150天以上認購權證。（中國信託證券提供）

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