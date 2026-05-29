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士電、亞力 權證押寶60天

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在員工大會上喊話台北市長蔣萬安，輝達需要更多電力，帶動重電股再受矚目。包括士電（1503）、亞力（1514）等接單暢旺，昨（28）日在大盤急跌下，股價相對有撐。

輝達北士科台灣總部將於年底動工，電力需求推升機電類股價表現。就基本面來看，法人分析，在AI用電持續有需求，預期台灣將開啟新一輪的發電案場投資，盡量弭平當前的電力缺口，士電作為國內主要的變壓器廠商之 一，待未來發電案場標案開出，有望接到相關訂單。展望第2季，考量士電在手訂單開始消化，短期營運將趨於高檔，預估第2季稅後純益將呈現季增。

亞力首季營運表現受惠半導體擴廠，優於市場預期，展望第2季，法人表示，配合政府加速強韌電網計畫，加上半導體客戶國內外擴廠持續，亞力接單暢旺，軌道相關公共工程也有成長。針對原物料成本上漲，新接訂單已調漲價格 ，預估第2季營收將呈現年增與季增，且下半年營運動能優於上半年。

法人分析，亞力在手訂單仍維持高水平，主要來自台電占比40%、半導體30%、軌道工程 20%及電信通訊、IDC 與綠能等其他領域10%。海外隨晶圓代工大廠擴廠、全球電力基礎設施升級、美國記憶體廠新廠建置持續推進，帶動接單能見度提升。

權證發行商表示，投資人若看好士電與亞力後續表現，可以挑選價內外20%以內，有效天期二個月以上的認購權證參與，以小金搏大利。

士電 黃仁勳 輝達

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