欣銓、京元電 權證四檔靚

台股昨（28）日受到高檔賣壓出籠影響，創高後拉回，盤面題材股各自發揮，欣銓（3264）、京元電子（2449）等兩檔封測股逆勢收高，後市仍有可為，發行券商建議，偏多投資人可透過權證的槓桿效果，擴大獲利空間。

法人分析，欣銓第1季受惠美系通訊客戶出貨暢旺，加上國內通訊客戶及部分消費性產品外溢訂單，營運呈現淡季不淡，法人預期，除通訊客戶需求續強外，儲存裝置及記憶體市況亦佳，第2季營收可望季增中個位數百分比，稼動率、毛利率及獲利同步拉升。

隨通訊客戶展望樂觀、記憶體市況回溫、外溢訂單挹注、車用落底回補庫存等有利因素匯聚，法人看好欣銓今年營收可望逐季走揚，下半年龍潭廠AI ASIC訂單開始貢獻營收，將有效提升稼動率、優化產品組合；後續產能開出，將成為新一波成長動能。

在光通訊領域方面，欣銓子公司全智科技、瑞峰半導體都有相關專案進行中，雖然目前處於初期階段，但隨產業技術積極推進，法人預期未來綜效可望逐漸顯現。

京元電子主要客戶部分，法人預期輝達Rubin GPU產能第3季起可達每季約50萬顆，第4季仍有進一步提升空間，Vera CPU亦全數在公司進行測試。至於聯發科第2季將呈現持平，優於原先預期，主要拜非智慧手機產品帶動。

權證發行商指出，投資人可買進價內外15%以內、距到期日150天以上的相關認購權證，但最好善設停利停損價位。