期貨商論壇／台指期 靈活配置

近期在地緣政治壓力暫緩、資金風險偏好回升以及人工智慧題材持續發酵的多重支撐下，台指期昨（28）日雖下跌，但仍維持偏多格局。操作可順勢偏多思考，同時留意高檔震盪帶來的節奏變化，靈活調整部位配置，以因應市場快速變動。

富邦期貨分析師曹富凱表示，近期市場氛圍轉趨樂觀，主要推動力來自國際地緣政治風險降溫，使資金風險偏好明顯回升。隨中東局勢出現緩和訊號，原先困擾市場的能源價格壓力同步下降，進一步減輕通膨與利率維持高檔的疑慮，對全球股市形成正向支撐。

從盤面結構觀察，人工智慧相關族群依舊扮演領漲核心，帶動整體市場信心回溫。國際科技龍頭持續強調台灣在全球科技供應鏈中的關鍵地位，使資金對於半導體與高階製造產業的長期成長性更具信心。

技術面來看，台指期已處相對高位，盤中波動可能擴大，投資人仍需留意短線震盪風險。若後續成交量能持續放大，將有利於多頭延伸，進一步挑戰更高區間。（富邦期貨提供）

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