期貨商論壇／道瓊期 當沖優選

近期美股震盪走高，投資人可伺機利用美國道瓊期貨（UDF）操作，但應衡量自我的投資能力適度加減碼，並設定停損機制，以利有效控制投資風險。

受惠於AI晶片對高頻寬記憶體的強勁需求，美光等指標大廠市值飆升，同步點燃半導體與科技股的整體上漲動能。隨多頭氛圍重返美股，科技股在記憶體族群的強勢狂歡下，獲得強力支撐。

聯準會新主席華許已正式上任，根據目前FedWatch顯示，市場對未來降息的預期轉趨審慎，更傾向押注新主席將打擊通膨的信譽。全市場正屏息關注即將公布的個人消費支出物價指數（PCE）報告。

投資人可留意台灣期貨交易所發行的美國道瓊期貨（UDF），此商品與美國道瓊連動性高，可說是無縫接軌，加上市場量能充裕，以及流動性佳的特性，且跳動每點僅新台幣20元，良好參與道瓊指數商品，因此建議以美國道瓊期貨為短線當沖投資考量。由於期貨交易為高槓桿的保證金交易，留意高度投資風險。（台新期貨提供）

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