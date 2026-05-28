台指期 留意短線震盪

股期雙市昨（28）日同步開高走低，集中市場加權指數跌620點，收43,636點；台指期則跌952點至43,842點，正價差達205.56點。期貨分析師認為，台指期有望維持高檔震盪偏多格局，但需留意短線震盪，嚴格設定停損以控管風險。

台指期昨日呈現開高走低格局，早盤延續前一交易日漲勢，但午盤後權值股同步回落，指數自盤中高點拉回逾1,800點，終場下跌952點，以黑K棒作收。

台新期貨表示，目前指數在高檔面臨獲利了結賣壓，所幸回測5日均線仍有支撐，短線在尚未跌破月線前，盤勢仍有機會於震盪整理後再度走高。

台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加177口至9,545口，其中外資淨空單再增加1,894口至58,196口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加3,312口至9,449口。

選擇權未平倉量部分，6月買權最大未平倉量（OI）落在46,000點，賣權最大OI落在20,200點 ; 6月W1買權最大OI落在45,000點，賣權最大OI落在37,000點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.85下降至1.28。VIX指數上升1.2至36.29。外資台指期買權淨金額4.84億元 ; 賣權淨金額1.29億元。

永豐期貨表示，台指期雖然開高，但賣壓隨即湧現，顯示市場追價意願已開始轉弱；盤中又碰上美股期指走弱，加上中東戰事升溫，空方順勢擴大摜殺。

不過，目前盤勢較偏向高檔整理，而非空頭反轉，畢竟基本面並未明顯惡化。

以現階段位置來看，回測月線反而是較健康走法，由於季線乖離仍偏大，在沒有景氣衰退或重大系統性風險的情況下，指數直接修正至季線的可能性不高。