全民權證／台達電 選逾150天

微星（2377）第1季主機板出貨量季減15%至230~240萬片，顯卡出貨量季減13%至130~140萬片，但在PC與顯卡漲價帶動下，毛利率季增至15%，表現強勁，每股純益（EPS）達4.04元。第1季除調漲產品售價外，同時仍有部分採用較低成本原材料所生產的終端產品庫存，有利於利潤率擴張。

2026-05-28 00:38