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全民權證／台達電 選逾150天

經濟日報／ 記者盧宏奇整理

台達電（2308）受惠AI伺服器用電需求增加，帶動電源及散熱零組件規格提升，法人看好其從零組件供應商轉型為系統整合商角色後，有利產品市占及獲利能力提升。

法人指出，台達電隨AI零組件產品內容價值提升及規模效應，營運動能強勁，其中，伺服器對電源需求增加，Vera Rubin單顆PSU提升至11kW以上，有利獲利表現。

正負400V DC電源產品預計下半年出貨，800VDC Power Rack則於2027年量產，添增成長動能。

權證發行商建議，可買進價外20%與價內10%以內、距到期日150天以上認購權證，參與這波行情，但宜設好停利停損價位。（永豐金證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

台達電 權證

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