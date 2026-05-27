期貨商論壇／匯率期 靈活操作

近期美元指數在面臨短線回檔後出現支撐，主要受到兩大原因所驅動，一是全球政經環境不確定性帶來的避險需求，二是美國內部經濟數據所展現的通膨黏性。這兩大主軸不僅改變市場對貨幣政策的預期，更推升資金回流美元資產。

地緣政治方面，雖然中東局勢與相關外交談判出現短暫的降溫跡象，但全球供應鏈與地緣政治的隱憂並未完全消除，每當國際衝突傳出不確定信號，美元的避險需求將為其提供強勁的下檔支撐。與此同時，美國核心通膨的降溫速度明顯不如預期，迫使美國長天期債券殖利率持續在高檔徘徊，吸引資金流入美債，對美元供需形成推升作用。

此外，儘管日本央行政策偶有波動，但美日利差依舊維持在高位，讓放空日圓、買進美元的利差交易持續熱絡。在這些經濟基本面的驅動下，市場對於聯準會年內的降息預期已大幅收斂。（台新期貨提供）

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