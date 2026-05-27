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首檔淨值逾千元的基金誕生 統一全天候基金淨值達1,006.67元

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

市場不是只有千金股，首檔淨值逾千元的基金也誕生了，統一全天候基金繼今年1月間淨值率先站上500元大關之後，不到半年時間，27日淨值來到1,006.67元，刷新台灣基金史上的淨值最高紀錄。同樣由統一投信發行的統一奔騰基金，淨值也上升至797.66元。

今年以來台股驚奇不斷，1月初加權指數就突破30,000點，後續因美伊戰事干擾，一度拉回修正，但在戰事出現和談曙光後，加權指數便迅速反攻向上，並在27日收盤時站上44,256點。這段期間，統一全天候基金的投資策略聚焦於AI供應鏈、半導體供應鏈及低基期漲價概念股等，推升淨值持續成長。

回顧統一全天候基金和統一奔騰基金，最初的發行價都是10元，透過長年參與台股市場，淨值一路成長到數百元、甚至千元以上的新高峰，印證了由專業團隊主動操作的基金，透過時間複利的效果加乘，將有機會為投資人賺取超額報酬，進一步提升投資效果。

展望台股後市行情，統一全天候基金經理人陳意婷指出，台灣經濟成長強勁，為股市提供基本面支撐，AI需求暴增促使AI受惠範圍外溢，除了記憶體、傳輸、載板和散熱等關鍵環節之外，更帶動CPU、被動元件和PMIC等啟動漲價周期，多點開花更有利台股持續震盪向上。

近期台股獲利持續上修且產業輪動快速，為股市健康上漲的重要動能。展望下半年，聯準會主席換屆，及地緣政治衝突等外部不確定性，與AI供應鏈交付雜音，恐使股市短線震盪；但考量台股及費城半導體指數獲利仍持續上修，股市波動為逢低布局良機，看好AI供應鏈中上游、半導體供應鏈及缺料環節的漲價概念股。

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