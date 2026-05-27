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期交所調高全新、華新科期貨保證金

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

臺灣期貨交易所於5月28日調高全新期貨契約（GUF）保證金為現行所屬級距適用比例的2倍，華新科期貨契約（HBF）保證金為標的證券未經處置前所屬級距適用比例的2倍，並延長保證金調整期間至6月9日。

全新（2455）經證交所於5月26日公布為處置有價證券，期交所依規定自5月28日一般交易時段結束後起實施，並於證券市場處置期間結束後，於6月9日一般交易時段結束後恢復為調整前保證金。

華新科（2492）最近30個營業日內經證交所5月26日再次公布為處置有價證券，處置期間為5月27日至6月9日。期交所因應華新科5月14日經證交所第1次公布為處置有價證券，前於5月15日公告調整華新科期貨保證金適用比例為標的證券未經處置前1.5倍的規定，自5月28日一般交易時段結束後停止適用。

參照證券市場處置措施，調整期間如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易，則恢復日順延執行。

期貨 期交所 華新科

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