6月電子期金融期齊漲

台北股市今天上漲731.43點，收44256.80點。6月電子期收2931點，上漲62.55點，正價差32.76點；6月金融期收2652點，上漲55.80點，正價差16.77點。

6月電子期以2931點作收，上漲62.55點，成交403口。7月電子期以2941點作收，上漲75.30點，成交1口。

電子現貨以2898.24點作收，上漲52.54點；6月電子期貨與現貨相較，正價差32.76點。

6月金融期以2652點作收，上漲55.80點，成交394口。

金融現貨以2635.23點作收，上漲54.64點；6月金融期貨與現貨相較，正價差16.77點。實際收盤價以期交所公告為準。