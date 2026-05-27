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6月電子期金融期齊漲

中央社／ 台北27日電

台北股市今天上漲731.43點，收44256.80點。6月電子期收2931點，上漲62.55點，正價差32.76點；6月金融期收2652點，上漲55.80點，正價差16.77點。

6月電子期以2931點作收，上漲62.55點，成交403口。7月電子期以2941點作收，上漲75.30點，成交1口。

電子現貨以2898.24點作收，上漲52.54點；6月電子期貨與現貨相較，正價差32.76點。

6月金融期以2652點作收，上漲55.80點，成交394口。

金融現貨以2635.23點作收，上漲54.64點；6月金融期貨與現貨相較，正價差16.77點。實際收盤價以期交所公告為準。

電子期 金融期 台北

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緯創、緯穎 四檔後勁強

受惠輝達新平台推出，大型雲端服務供應商（CSP）持續升級AI伺服器，上調資本支出，伺服器組裝廠緯創（3231）、緯穎（6669）同步受惠，法人對兩家廠商今年營運看法正向，投資人可利用認購權證參與行情。

英業達報喜 押長天期

輝達執行長黃仁勳的「兆元宴」眾所矚目，市場預期將進一步鞏固各方未來訂單展望，英業達（2356）等與會股，成為市場聚焦點，而配台股近期多頭行情下，市場預期兆元宴相關企業股價將有所表現。

全民權證／川湖 瞄準逾150天

川湖（2059）受惠AI 伺服器滑軌需求強勁，今年首季毛利率維持高水平，法人看好因應市場需求，川湖全球供應鏈布局日漸深化，加上產能持續擴張，營運長期成長可期。

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全民權證／金像電 二檔火熱

PCB龍頭金像電（2368）受惠AI推理世代降臨及通用伺服器需求強勁復甦，產業後市一片看好。隨著AMD與Intel新平台帶動傳輸規格升級，高階多層板（MLB）出現量價齊揚的榮景。

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