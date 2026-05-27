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期交所千元高價股期 Tick 精緻化、國外成分ETF期、權加三階段漲跌幅

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

臺灣期貨交易所為持續提升市場交易效率、強化交易人保護並確保價格穩定性，近日公布兩項制度優化措施：包括「調整千元以上股票期貨最小升降單位」及「國外成分證券 ETF 期貨及選擇權適用三階段漲跌幅機制」。此兩項制度調整預計自2026年7月6日起實施，實際上線日期將待主管機關核准後另行公告。

因應近年台灣市場千元以上高價股票數量顯著增加，為有效提升高價股票期貨的交易效率與流動性，期交所參考國際市場最小升降單位（Tick）精緻化的發展趨勢，在兼顧既有交易習慣的前提下進行微調。規劃調整股票期貨最小升降單位（Tick），未來1元最小升降單位將由原適用500元至1,000元的股票期貨，擴大適用至「500元以上、未滿2,500元」；2,500元以上者Tick仍為5元不變。

截至5月22日統計，市場上已有台積電（2330）、台達電（2308）等22檔股票期貨收盤價位處1,000元至2,500元。期交所指出，該案上線後將能有效降低千元以上高價股期的報價價差與交易成本，進而提升交易人執行量化與價差策略的效率，為市場注入活絡動能。期交所亦提醒交易人，該案調整僅限期貨市場之股票期貨，現貨市場交易機制仍維持不變。

此外，為進一步精進市場風險控管，期交所規劃將現行國外成分證券ETF期貨及選擇權的「±15%漲跌幅限制」，優化為「三階段漲跌幅機制」，提供更細緻的價格保護，以減緩極端市場波動。其中，國外股票類ETF商品採±7%、±10%、±15%三階段漲跌幅，國外債券類ETF商品採±5%、±10%、±15%。當這些商品價格首次觸及前兩階段限制時，將啟動5分鐘冷卻機制。冷卻期間內，交易人仍可於原漲跌幅限制內持續進行交易；冷卻期滿後，漲跌幅將雙向同步放寬至下一階段。

透過千元以上股期Tick的精緻化，可更精準對接高價股時代的市場需求、降低投資人參與成本；而國外成分 ETF 期貨及選擇權三階段漲跌幅的導入，在國際政經局勢波動加劇的當下，為交易人提供更堅實的安全防護網。期交所關注國際金融市場動態與跨國交易趨勢，持續優化與革新市場制度，期許打造一個兼顧「市場效率」與「安全穩健」的臺灣期貨交易市場。

期交所 臺灣期貨交易所

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