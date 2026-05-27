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台指期盤中衝破45,000點大關！正價差飆逾480點

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

台股27日再度由科技權值股領軍，截至上午11點25分，盤中一度大漲1,292點、盤中最高達44,818點；值得注意的是，台指期盤中最高暫時已上衝至45,299點，正價差一度高達480.75點，正式衝破45K大關再創新高，表現強勁。

玉山科技島基金經理人王偉哲指出，與上個財季的預估上限相比，本季美科技巨頭四大CSP今年在人工智慧領域的資本支出，由6,700億美元上調至7,250億美元，雖然部分原因來自於零組件價格上漲，但也反映出零組件漲價並不影響四大CSP的資本支出計畫，對於相關台廠供應商來說不啻為價量齊漲的利多消息。

除了四大CSP業者資本支出持續投入，王偉哲分析，包括新加入的Apple、OpenAI、Tesla等對AI的投入資金也相當可觀，根據Dell’Oro研調機構，估計四大CSP與新加入之龍頭企業的資本支出，將於2028年超過1兆美金，2025年至2028年的年均複合成長率達20%之多。

王偉哲還說明，不僅台股科技股一枝獨秀，從上週美股在超級央行週、中東局勢及企業財報公布多重因素影響下，也可看出市場資金更傾向集中於能提供明確未來收益動能的產業，其中，半導體股因與AI、資料中心等長期成長趨勢緊密相關。

王偉哲看好，半導體子行業的收益預期成長高於大盤平均水平，提振市場對AI晶片需求的信心，激勵近期費半指數漲幅遠優於整體市場，而台灣一向與美股科技股高度連動，在此環境下給予再度挹注台股多方氣勢。

美股 台股 玉山科技島基金

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