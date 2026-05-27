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全民權證／帆宣 選價內外20%
帆宣（6196）第1季未受年節工作天數減少影響，主要受惠於美國P2廠務工程認列、後段封測設備銷售強勁等因素；毛利率季增3個百分點達13.6%，主因產品組合轉佳及廠務本身毛利率優化帶動；業外淨收益2億元，來自包括金融評價利益、匯兌利益等，每股純益（EPS）5.1元，優於市場預估。
展望第2季營運，工作天數恢復，廠務、設備需求維持強勁，預估營收將季增21%，毛利率估計受海外工程占比提升而略減。截至3月底，在手訂單1,081億元，主要來自大客戶海內外擴廠積極，使相關供應鏈能見度已達2028年，市場估今年EPS為22.2元。
看好帆宣後市表現的投資人，建議利用價內外20%以內、有效天期180天以上的商品介入。（凱基證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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