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全民權證／川湖 瞄準逾150天
川湖（2059）受惠AI 伺服器滑軌需求強勁，今年首季毛利率維持高水平，法人看好因應市場需求，川湖全球供應鏈布局日漸深化，加上產能持續擴張，營運長期成長可期。
法人分析，川湖首季營運呈現季增與年增雙增態勢，主因AI伺服器與高階伺服器滑軌出貨比重持續提升，帶動產品組合進一步優化。此外，因多項專案同步進行，可望帶動第2季營運表現。川湖憑藉在高階伺服器滑軌市場的技術與市占優勢，可維持領導地位，第2季營收也將保持季增。海外布局方面，美國廠預計6月完成認證、10月量產。
權證發行商表示，看好川湖的投資人，可挑選價內外5%以內，有效天期150天以上的認購權證介入，透過靈活操作參與個股行情。（元大證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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