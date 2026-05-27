快訊

影／北市大安區夫殺妻命案 退休教師聲押獲准 凌晨坐輪椅搭囚車

今明熱爆「大台北黑到發紫」！粉專：體感溫度上看40度…曝曬感非常可怕

聽新聞
0:00 / 0:00

緯創、緯穎 四檔後勁強

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

受惠輝達新平台推出，大型雲端服務供應商（CSP）持續升級AI伺服器，上調資本支出，伺服器組裝廠緯創（3231）、緯穎（6669）同步受惠，法人對兩家廠商今年營運看法正向，投資人可利用認購權證參與行情。

法人分析，在代理AI逐步普及下，一般伺服器的需求續增加，而這一趨勢可望延續到明年。主因是CPU在AI應用中的角色發生變化，尤其是進入代理AI（Agentic AI ）時代，不僅AI伺服器需求上升，一般伺服器的需求也同步增加。緯創因一般伺服器約占營收比重20~30%，將因此受惠，同時2027年營運依然可期。

法人預期緯創第2季表現將優於第1季。展望下半年，隨著一般伺服器需求持續成長，以及GB機櫃出貨增加，對緯創保持正向看法，預期其AI伺服器業務將年增超過100%。在網通業務方面，緯創目前與美國大型客戶合作CPO相關交換器系統組裝業務，預期明年起將有更顯著貢獻。

緯穎也受惠推論需求上升，CSP客戶對於一般伺服器需求強勁，法人預估第2季一般伺服器維持成長，另外ASIC新一代產品將小幅出貨。除主要ASIC產品外，今年Helios及GPU機櫃交貨時程將落在第4季。

此外，緯穎北美產能已於去年開出，今年開始將有完整貢獻，因訂單能見度明朗，公司電力規劃也已看到2028年，預期一般伺服器可望隨CPU產能擴充而逐季成長。

至於下半年到明年的出貨動能，法人認為，美系客戶的新一代ASIC伺服器，推升緯穎第3季營收，另外第4季還有AMD及輝達的AI伺服器機櫃出貨，整體營運看俏。

權證發行商建議，看好緯創、緯穎後續股價表現的投資人，可挑選價內外15%以內、有效天期三個月以上的商品靈活操作。

緯創 緯穎 伺服器

延伸閱讀

緯穎衝 AI 基建 美國大擴產 董座洪麗寗強調人工智慧絕對不是泡沫

緯穎、英業達、鴻海剖析 AI 前景

雙鴻股東會／AI ASIC 散熱大單湧入 上調年營收成長至七成

聖暉、漢唐 權證四檔活跳跳

相關新聞

台積電、鴻海 認購放閃

今日主題

緯創、緯穎 四檔後勁強

受惠輝達新平台推出，大型雲端服務供應商（CSP）持續升級AI伺服器，上調資本支出，伺服器組裝廠緯創（3231）、緯穎（6669）同步受惠，法人對兩家廠商今年營運看法正向，投資人可利用認購權證參與行情。

英業達報喜 押長天期

輝達執行長黃仁勳的「兆元宴」眾所矚目，市場預期將進一步鞏固各方未來訂單展望，英業達（2356）等與會股，成為市場聚焦點，而配台股近期多頭行情下，市場預期兆元宴相關企業股價將有所表現。

全民權證／川湖 瞄準逾150天

川湖（2059）受惠AI 伺服器滑軌需求強勁，今年首季毛利率維持高水平，法人看好因應市場需求，川湖全球供應鏈布局日漸深化，加上產能持續擴張，營運長期成長可期。

全民權證／帆宣 選價內外20%

帆宣（6196）第1季未受年節工作天數減少影響，主要受惠於美國P2廠務工程認列、後段封測設備銷售強勁等因素；毛利率季增3個百分點達13.6%，主因產品組合轉佳及廠務本身毛利率優化帶動；業外淨收益2億元，來自包括金融評價利益、匯兌利益等，每股純益（EPS）5.1元，優於市場預估。

全民權證／金像電 二檔火熱

PCB龍頭金像電（2368）受惠AI推理世代降臨及通用伺服器需求強勁復甦，產業後市一片看好。隨著AMD與Intel新平台帶動傳輸規格升級，高階多層板（MLB）出現量價齊揚的榮景。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。