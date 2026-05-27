緯創、緯穎 四檔後勁強

受惠輝達新平台推出，大型雲端服務供應商（CSP）持續升級AI伺服器，上調資本支出，伺服器組裝廠緯創（3231）、緯穎（6669）同步受惠，法人對兩家廠商今年營運看法正向，投資人可利用認購權證參與行情。

法人分析，在代理AI逐步普及下，一般伺服器的需求續增加，而這一趨勢可望延續到明年。主因是CPU在AI應用中的角色發生變化，尤其是進入代理AI（Agentic AI ）時代，不僅AI伺服器需求上升，一般伺服器的需求也同步增加。緯創因一般伺服器約占營收比重20~30%，將因此受惠，同時2027年營運依然可期。

法人預期緯創第2季表現將優於第1季。展望下半年，隨著一般伺服器需求持續成長，以及GB機櫃出貨增加，對緯創保持正向看法，預期其AI伺服器業務將年增超過100%。在網通業務方面，緯創目前與美國大型客戶合作CPO相關交換器系統組裝業務，預期明年起將有更顯著貢獻。

緯穎也受惠推論需求上升，CSP客戶對於一般伺服器需求強勁，法人預估第2季一般伺服器維持成長，另外ASIC新一代產品將小幅出貨。除主要ASIC產品外，今年Helios及GPU機櫃交貨時程將落在第4季。

此外，緯穎北美產能已於去年開出，今年開始將有完整貢獻，因訂單能見度明朗，公司電力規劃也已看到2028年，預期一般伺服器可望隨CPU產能擴充而逐季成長。

至於下半年到明年的出貨動能，法人認為，美系客戶的新一代ASIC伺服器，推升緯穎第3季營收，另外第4季還有AMD及輝達的AI伺服器機櫃出貨，整體營運看俏。

權證發行商建議，看好緯創、緯穎後續股價表現的投資人，可挑選價內外15%以內、有效天期三個月以上的商品靈活操作。