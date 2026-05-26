台指期夜盤震盪向上！後市聚焦美國PCE數據

台指期夜盤26日以43,947點開高後，盤中走勢持續呈現震盪向上格局。截至晚間8點45分，台指期夜盤報44,173點、漲309點、漲幅0.7%；盤初空方雖率先壓低，最低達43,787點，隨後多頭攻高由黑翻紅，最高暫達44,196點，表現強勢。

永豐期貨表示，台指期日盤在高檔區出現追價力道轉弱跡象，指數雖一度挑戰波段新高，但盤中賣壓逐步增溫，尤其電子權值股拉抬效果有限，顯示市場短線情緒已由前波急攻轉向觀望，高檔壓力逐漸浮現。

事實上，永豐期貨分析，現階段市場觀察重點已不在單日漲跌，而是成交量能變化。若近期成交量持續高於五日均量，代表市場資金仍維持良性輪動，籌碼尚未鬆動，盤勢整理仍偏向健康換手；但若後續量能明顯萎縮，且指數無法有效再創高點，則須留意資金追價意願降溫，市場可能轉入高檔震盪，甚至不排除回測月線支撐。

此外，本周市場也將聚焦美國PCE數據公布，由於近期市場對聯準會降息預期及美債殖利率變化相當敏感，一旦國際股市轉弱，台股高檔原本就容易出現獲利了結賣壓。因此，後續月線能否持續維持上揚，將成為多頭格局能否延續的重要觀察指標。