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台指期 高檔震盪偏多

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

股期雙市昨（26）日走勢不同調，加權指數跌119點，收43,525點；台指期則小漲23點至43,893點，正價差達367.63點。期貨分析師提醒，台指期有機會維持高檔震盪偏多格局，需留意短線震盪，嚴格設定停損以控管風險。

台指期昨日呈現開高走低格局，多檔熱門股續創高後拉回修正，指數早盤一度站上44,280點歷史新高，隨後震盪整理。盤面由記憶體、矽晶圓及金融股擔綱撐盤要角，終場上漲23點，以帶上影線黑K作收。台新期貨表示，整體在資金熱潮持續湧入下，指數仍維持「高點墊高、低點不破低」的偏多格局，在尚未跌破月線前，多頭架構仍未遭到破壞。

台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加2,350口至9,062口，其中外資淨空單增加2,933口至54,391口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加1,725口至5,817口。

選擇權未平倉量部分，6月買權最大OI落在45,000點，賣權最大OI落在20,200點；6月W1買權最大OI落在44,500點，賣權最大OI落在40,000點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.49下降至1.26。VIX指數下降1.04至32.9。外資台指期買權淨金額7.09億元；賣權淨金額0.54億元。

永豐期貨表示，現階段市場觀察重點不在單日漲跌，是成交量能變化。若近期成交量持續高於五日均量，代表市場資金仍維持良性輪動，籌碼尚未鬆動，盤勢整理仍偏向健康換手。但若後續量能明顯萎縮，且指數無法有效再創高點，則須留意資金追價意願開始降溫，市場可能轉入高檔震盪，甚至不排除回測月線支撐。

本周市場也將聚焦美國PCE數據公布，由於近期市場對聯準會降息預期及美債殖利率變化相當敏感，一旦國際股市轉弱，台股高檔原本就容易出現獲利了結賣壓。故後續月線能否持續維持上揚，將成為多頭格局能否延續的重要觀察指標。

台指期 未平倉

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