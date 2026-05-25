台指期夜盤由黑翻紅上衝 盤中站上44,100大關

台指期夜盤25日以43,870點開平盤後，盤中走勢持續呈現震盪向上格局。截至晚間9點整，台指期夜盤報44,068點、漲198點、漲幅0.4%；盤初空方雖率先壓低，最低達43,806點，隨後多頭攻高翻紅，最高暫達44,148點，表現強勢。

綜合永豐、台新期貨表示，台股及台指期持續上演軋空行情。事實上，加權指數大漲逾千點，期貨日盤盤中一度出現超過500點正價差，顯示市場已不只是單純樂觀情緒，而是進入資金全面回補、空單大舉回補的逼空階段。從盤面結構觀察，多頭趨勢已進一步確立，尤其權值股全面重返主升段後，過去數月觀望資金開始積極回流。

值得注意的是，市場對高乖離現象幾乎選擇忽視，反映短線情緒已具備多頭末升段特徵。在資金動能未退場前，技術面超漲已難成為壓回理由，這也是近期市場屢屢「漲不停、等不到拉回」的主因。

此外，本波行情並非僅靠單一族群撐盤，AI、半導體、高速運算及部分金融權值股同步走強，形成健康輪動架構，也讓多頭格局更具延續性。

不過，後市真正需要關注的，並非短線急漲本身，而是未來幾個月市場對資金環境的預期是否出現變化。總經方面，美國本周四（28日）將公布4月核心個人消費支出（PCE）價格指數。

目前全球市場已逐漸開始反映「年底可能再度升息」的風險，若美國通膨數據再度升溫，聯準會態度轉趨鷹派，帶動長天期美債殖利率再度攀升，高估值科技股恐將面臨重新評價壓力。

現階段台股強勢表現，很大程度仍建立在資金寬鬆與AI成長預期之上，一旦利率預期反轉，高本益比族群恐成首波修正重心。