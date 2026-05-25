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台指期夜盤由黑翻紅上衝 盤中站上44,100大關

王俐人財務狀況全公開！她認連月投1萬買ETF的閒錢都沒有

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台指期夜盤由黑翻紅上衝 盤中站上44,100大關

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
截至晚間9點整，台指期夜盤報44,068點、漲198點、漲幅0.4%。照片為示意圖。 圖／聯合報系資料照片
截至晚間9點整，台指期夜盤報44,068點、漲198點、漲幅0.4%。照片為示意圖。 圖／聯合報系資料照片

台指期夜盤25日以43,870點開平盤後，盤中走勢持續呈現震盪向上格局。截至晚間9點整，台指期夜盤報44,068點、漲198點、漲幅0.4%；盤初空方雖率先壓低，最低達43,806點，隨後多頭攻高翻紅，最高暫達44,148點，表現強勢。

綜合永豐、台新期貨表示，台股及台指期持續上演軋空行情。事實上，加權指數大漲逾千點，期貨日盤盤中一度出現超過500點正價差，顯示市場已不只是單純樂觀情緒，而是進入資金全面回補、空單大舉回補的逼空階段。從盤面結構觀察，多頭趨勢已進一步確立，尤其權值股全面重返主升段後，過去數月觀望資金開始積極回流。

值得注意的是，市場對高乖離現象幾乎選擇忽視，反映短線情緒已具備多頭末升段特徵。在資金動能未退場前，技術面超漲已難成為壓回理由，這也是近期市場屢屢「漲不停、等不到拉回」的主因。

此外，本波行情並非僅靠單一族群撐盤，AI、半導體、高速運算及部分金融權值股同步走強，形成健康輪動架構，也讓多頭格局更具延續性。

不過，後市真正需要關注的，並非短線急漲本身，而是未來幾個月市場對資金環境的預期是否出現變化。總經方面，美國本周四（28日）將公布4月核心個人消費支出（PCE）價格指數。

目前全球市場已逐漸開始反映「年底可能再度升息」的風險，若美國通膨數據再度升溫，聯準會態度轉趨鷹派，帶動長天期美債殖利率再度攀升，高估值科技股恐將面臨重新評價壓力。

現階段台股強勢表現，很大程度仍建立在資金寬鬆與AI成長預期之上，一旦利率預期反轉，高本益比族群恐成首波修正重心。

台指期 永豐

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期貨商論壇／黃金期 彈性操作

近期黃金價格呈現偏弱走勢，主要是受到中東停火協議反覆，引發市場對通膨的疑慮升高，美10 年債殖利率持續走高，美元指數走強至99.0以上整理，對黃金價格產生不利的影響。

期貨商論壇／國巨期 利多簇擁

國巨*（2327）4月營收創下歷史新高紀錄，月增3%、年增22%；累計前四月營收年增22.5%。國巨稱4月業績優於3月，主要是受惠5月初連假前備貨需求，AI相關應用客戶拉貨動能持續強勁所帶動。

台指期 可望震盪走高

台股上周五（22日）開高收高，終場大漲899點、漲幅2.1%、收在42,267點；台指期勁揚939點至42,442點，正價差為174.03點。期貨商表示，目前台指期呈現向上多方跳空走勢，下方均線轉為上彎，為指數形成支撐，短線在跌破月線前，預期維持震盪走高走勢。

台達電、奇鋐 挑逾100天

美商全球電子製造服務巨頭Flex最新財報優於預期。法人指出，由Flex第4季財報來看，AI基礎設施支出將持續增加，相關台廠則按讚台達電（2308）、奇鋐（3017）等給予「優於大盤」評等，相關權證可伺機操作。

國巨、立隆電 四檔放閃

過往景氣循環股的投資邏輯應發生於評價推升本益比偏高之際，這次有別於過往，由AI加速產能消耗所驅動，年初至今的產業中，MLCC是被動元件的產業指標，2027下半年MLCC將供不應求。權證發行商建議，可選國巨*（2327）與立隆電（2472）相關價內外5%、距到期日逾六個月的認購權證操作。

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