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期貨商論壇／原油期 避險優選

經濟日報／ 記者崔馨方整理

原油市場近周焦點仍是美伊戰爭是否走向降溫，投資人可靈活運用「布蘭特原油期貨」進行避險或波段操作，而面對突發消息頻傳的極端行情，操作務必嚴格設定停損，並做好資金管控，防範高槓桿風險。

從最新外交訊號來看，川普與巴基斯坦調停方都釋出協議接近完成的說法，代表市場對「供應中斷」的擔憂正在下降，因此昨（25）日清晨油價短線承受回檔壓力，跳空開低跌逾5%。

期貨法人分析，此次拉回反應的是風險溢價收縮，不是基本面轉弱。因為協議內容仍卡在核問題、濃縮鈾處置，以及荷莫茲海峽通行安全等核心條件，一旦談判破裂，市場會立刻把封鎖、制裁與軍事升級的可能性重新反映在油價。

就交易邏輯而言，原油現在不是單純看需求，而是看「能源運輸是否還有中斷風險」。如果停火與和談持續推進，布蘭特與WTI原油期貨的戰爭溢價會進一步壓縮；若出現新的空襲、航運受阻或海峽風險升高，油價反彈會非常快，因為市場會先反映運費、保險成本等。

未來幾天最重要的觀察點，是停火草案是否真的落地，以及荷莫茲海峽能否維持穩定通航、擴大可通航船隻數。在不確定情境持續下，油價或將維持一段期間的高檔震盪行情。

（統一期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。

原油 油價 海峽

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