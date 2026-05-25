期貨商論壇／大聯大期 伺機買

半導體通路商大聯大（3702）第2季持續受惠AI需求暢旺，營運淡季不淡，且營收與獲利將續創新高。期貨法人建議，可利用大聯大期貨（WJPF&）伺機操作。

大聯大第1季營收為3,165億元，季增24%、年增27%，主要受惠AI帶動基礎建設與半導體需求大幅增加。大聯大近年積極由傳統買賣代理模式轉型為供應鏈服務業，擴大設計、採透、倉儲及自動化物流等附加價值服務，透過策略聯盟與生態圈布局，深化上下游客戶合作；隨著水平供應鏈服務能力提升，帶動整體利潤率改善。

展望後市，大聯大旗下雲端服務廠商（CSP）客戶群持續增加，AI相關主要代理Intel與AMD旗下GPU和CPU產品，而邊緣運算CPU需求上升使得供貨轉趨緊俏，預期今年相關出貨動能強勁。此外，消費性產品庫存調整大致結束，歐美工業與車用市場庫存已回到健康水準，終端需求回升將逐漸反映到上游。

觀察技術面，大聯大期貨自3月上旬以來，多方動能明顯轉強。4月中旬後，雖一度出現高檔震盪整理，但在短期均線支撐下迅速止穩，近期再度放量突破前高，並創下波段新高，顯示市場買盤力道仍強勁，在量能維持穩定、均線結構尚未轉弱之前，整體技術面能以震盪盤堅格局樂觀看待。

（國票期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。